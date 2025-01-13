Москва, 13 января, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу. Целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Киеву, сообщил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов корреспонденту ИА Регнум.

Виталий Тимкив/РИА Новости

12 января в Минобороны сообщили, что днём ранее Украинские военные попытались нанести удар с помощью беспилотников по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». По этому газопроводу российское голубое топливо получает ряд стран юга ЕС. Специалисты быстро устранили последствия падения обломков, обеспечив работу станции в штатном режиме.

«Я допускаю, что это самодеятельность украинских властей. Они вполне способны таким образом шантажировать страны Европы. Они так уже делали с помощью нефтепровода «Дружба», — заявил Демидов.

По его словам, этот газопровод технически связан не только со странами Восточной Европы, но и практически со всей Южной Европой. Специалист уточнил, что вопрос стоит лишь в том, насколько загружена инфраструктура. Поэтому от газа, который идёт по этой трубе, достаточно сильно зависят страны всей Юго-Восточной Европы.

«Турецкий поток поставляет всего 32 млрд кубических метров газа в год. Одна труба идёт на нужды Турции, это 16 млрд. И вторая труба, тоже 16 млрд, идёт в сторону Болгарии», — напомнил эксперт.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИА Регнум заявил, что на данный момент сложно сказать, какую именно цель преследовал киевский режим в попытке атаковать компрессорную станцию. Но подобная атака, по словам специалиста, могла ударить по интересам не только России, но и Европы.

«Станция «Русская» обеспечивает прокачку газа по «Турецкому потоку». А значит, от неё зависит стабильность и непрерывность поставок не только в Турцию, но и в Сербию, а также в страны ЕС. В первую очередь в Венгрию. Таким образом, атака на эту компрессорную станцию — это атака на энергобезопасность Турции и Евросоюза», — сообщил эксперт.

Это могла быть «разведка боем» или тревожащий огонь, заявил Фролов. Он добавил, что даже если киевский режим ставил перед собой конкретную задачу — повредить ключевое оборудование, то им это не удалось, станция функционирует.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытка Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» должна рассматриваться как нападение на суверенитет европейских стран — получателей газа. Венгерский политик также напомнил, что газопровод «Турецкий поток» на протяжении многих лет служит надёжным транспортным маршрутом, благодаря которому природный газ поставляется в Венгрию и другие страны Европы.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции, что в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении российского газа. Песков отметил, что поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными.

Ранее политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Европа должна восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счёт крупномасштабных закупок американских нефти и газа. Эксперт отметил, что США уже стали основным источником поступлений энергоресурсов для большинства стран Евросоюза. И это приводит к тяжёлым экономическим последствиям в некоторых странах старой Европы.