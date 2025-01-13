Москва, 13 января, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Оборудование компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, на которую упали осколки сбитого украинского дрона, восстановлено. Об этом сообщило 13 января Министерство обороны РФ.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Попытка атаки ВСУ на указанный объект с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена 11 января. Все дроны были сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Станция находится в населённом пункте Гай-Кодзор возле Анапы. При падении осколков дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.

«Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что ВСУ пытались ударить по объекту, планируя помешать поставкам газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». Отмечается, что подача голубого топлива проходит штатно.

В Минобороны также подчеркнули, что сбоев в работе станции удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября в немецком журнале Der Spiegel была опубликована статья, в которой утверждалось, что посол киевского режима в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный санкционировал теракт на «Северном потоке» и предложил осуществить аналогичное нападение на «Турецкий поток». После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о попытках Киева взорвать «Турецкий поток».

Ещё в июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам по дну Черного моря, в том числе по указанному трубопроводу. Глава государства отмечал, что корабли, которые охраняют эти газопроводы, подвергаются постоянным атакам.