В МВД РФ сообщили, когда заработает публичный электронный реестр нелегалов
МВД: с 5 февраля заработает электронный реестр лиц, незаконно находящихся в РФ
Луганск, 15 января, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Публичный электронный реестр иностранцев, незаконно находящихся в России, начнёт работу с 5 февраля. Об этом сообщил 15 января первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.
«Этот реестр будет открыт для работодателей, всех частных предпринимателей, граждан Российской Федерации, которые имеют намерение заключить трудовое соглашение с иностранным гражданином», — сказал первый замминистра во время церемонии открытия в Луганске восстановленного здания управления по вопросам миграции МВД ЛНР.
По его словам, данные на указанной платформе будут обновляться ежесуточно. Чиновник уточнил, что данные в базе будут открытыми для тех, кто желает заключить трудовое соглашение с иностранцем.
Такие документы можно будет заключить после проверки сведений в этом реестре. Горовой отметил, что технически реестр уже готов к запуску, и сейчас ведутся работы по его наполнению информацией.
Первый замминистра также добавил, что нелегалы в России не смогут воспользоваться рядом государственных услуг, в том числе оформлением документов на заключение и расторжение брака, управлением и регистрацией транспорта, а также банковскими услугами. Кроме того, для них будет недоступна покупка билетов на авиарейсы и поезда.
Как сообщало ИА Регнум, в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.
В середине декабря правительство РФ утвердило правила размещения публикации в интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно.
30 декабря Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.