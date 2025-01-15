Луганск, 15 января, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Публичный электронный реестр иностранцев, незаконно находящихся в России, начнёт работу с 5 февраля. Об этом сообщил 15 января первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

Максим Блинов/РИА Новости

«Этот реестр будет открыт для работодателей, всех частных предпринимателей, граждан Российской Федерации, которые имеют намерение заключить трудовое соглашение с иностранным гражданином», — сказал первый замминистра во время церемонии открытия в Луганске восстановленного здания управления по вопросам миграции МВД ЛНР.

По его словам, данные на указанной платформе будут обновляться ежесуточно. Чиновник уточнил, что данные в базе будут открытыми для тех, кто желает заключить трудовое соглашение с иностранцем.

Такие документы можно будет заключить после проверки сведений в этом реестре. Горовой отметил, что технически реестр уже готов к запуску, и сейчас ведутся работы по его наполнению информацией.

Первый замминистра также добавил, что нелегалы в России не смогут воспользоваться рядом государственных услуг, в том числе оформлением документов на заключение и расторжение брака, управлением и регистрацией транспорта, а также банковскими услугами. Кроме того, для них будет недоступна покупка билетов на авиарейсы и поезда.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

В середине декабря правительство РФ утвердило правила размещения публикации в интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно.

30 декабря Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.