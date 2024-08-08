Москва, 8 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Документ опубликован 8 августа на официальном портале правовой информации.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Режим высылки определяется как правовой режим, который применяется в отношении находящихся в России без законных оснований иностранцев. Он предусматривает в отношении них ограничение отдельных прав и свобод.

Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок был 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Согласно закону, контролируемые лица обязаны информировать органы МВД о своём местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих выезду из России. В случае неоднократного неисполнения обязанностей принимается решение о его помещении в спецучреждение и депортации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 августа Путин подписал закон о наделении полиции правом принимать решения по административному выдворению за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Закон устанавливает, что такие лица помещаются в спецучреждение на срок, не превышающий 48 часов, на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ, руководителя пограничной службы или их заместителей.