Москва, 10 декабря, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило правила размещения публикации в Интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно. Постановление об этом 9 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ предполагает, что сведения будут обновляться на сайте МВД России в течение 24 часов после внесения их в реестр. При этом проверить нахождение иностранца в базе данных можно будет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, а также данным удостоверяющего документа.

Согласно постановлению, доступ к базе данных будет предоставлять по запросу бесплатно. Уточняется, что информация будет действительна на момент запроса и может быть использована государственными органами и другими пользователями без ограничений.

Нововведения вступят в силу с 5 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблему для России представляют нелегалы, а не мигранты. По его словам, легальных трудовых мигрантов страна приветствует, так как для динамичного развития нужны рабочие руки.

27 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики заявил, что все случаи въезда в Россию, перемещения по стране и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Он напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся первый этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан