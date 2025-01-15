Москва, 15 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Государственная дума РФ в первом чтении приняла проект закона о введении «периода охлаждения» для клиентов, решивших оформить потребительские кредиты. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы нижней палаты российского парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Документ предусматривает возможность предоставления заёмщику доступа к денежным средствам не ранее, чем через четыре часа при сумме кредита от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Если заём достигает более 200 тыс. рублей, то «период охлаждения» составляет 48 часов.

Вместе с тем в соответствии с документом Центробанк может разрешить банкам не применять «период охлаждения», если те эффективно используют антифрод-технологии (система, предназначенная для оценки финансовых и нефинансовых событий). Регулятор должен будет оценивать эффект от указанных мер по определённым критериям.

ЦБ сможет ввести период охлаждения для кредитных организаций, которые неоднократно будут допускать выдачу займов без согласия клиента или нарушать антифрод-процедуры.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор предложил устанавливать «период охлаждения» при предоставлении кредитов от 1 млн рублей. Она подчеркнула, что подобная мера рассматривается в рамках борьбы с мошенничеством. Глава ЦБ также призвала установить лимит на внесение наличных через банкоматы.

25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект по установлению «периода охлаждения» при выдаче кредита, чтобы предотвращать мошеннические действия. Он уточнил, что такая мера даст гражданам больше времени для тщательного обдумывания своих действий, а также позволит им оценить свою платёжеспособность и проконсультироваться с близкими.

Володин рассказал, что 95% депутатов поддержали необходимость принятия подобного проекта. Спикер добавил, что через преступные схемы фейковые благотворительные организации обманули граждан РФ примерно на 250 млрд рублей.