Лондон, 15 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Избранному президенту США Дональду Трампу необходимо осознать, что цели президента России Владимира Путина на Украине с 2022 года сильно изменились. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает», — отметил он.

Меркурис уточнил, что Трамп недооценивает Россию, опираясь на недостоверные факты. По словам аналитика, такое упущение республиканца может негативно отразиться на переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц ранее заявил, что избранный президент США готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Он уточнил, что эта подготовка может начаться после прихода к власти в США новой администрации.