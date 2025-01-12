Вашингтон, 12 января, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом может состояться в ближайшие дни или недели. Об этом 12 января сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», — заявил он в эфире телеканала ABC News.

Как ранее передавало ИА Регнум, Уолтц заявил, что Трамп готовится к встрече с Путиным. По его словам, Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией.

9 января Трамп утверждал, что Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу, которая может состояться после его инаугурации 20 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января сообщил, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, подчеркнул он.

10 января Песков заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.