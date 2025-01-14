Москва, 14 января, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли более 460 бойцов, три танка и 22 боевые бронемашины, проинформировал 14 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномёт», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки также были отражены три контратаки ВСУ. За весь период боевых действий на курском направлении противник потерял до 51 900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортёров, 1561 боевую бронированную машину, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-34 уничтожили личный состав и опорный пункт противника в приграничном районе Курской области. Удар был нанесён с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Как передавало ИА Регнум, бывший военный ВМС США Марк Слебода заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский боится последствий провалившегося вторжения в Курскую область. По его словам, киевский режим в настоящее время не в состоянии что-либо противопоставить российским войскам в зоне проведения СВО.

4 января Минобороны опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.