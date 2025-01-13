Москва, 13 января, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Российские истребители Су-34 уничтожили личный состав и опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом утром 13 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве также отметили, что удар по противнику наносился с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции. После того как разведка подтвердила уничтожение личного состава и опорного пункта украинских войск, истребители благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Минобороны докладывало, что российские военные отразили за сутки пять контратак ВСУ на курском направлении. Отмечалось, что за сутки потери ВСУ составили более 350 военных, уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортёров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, семь миномётов, станция радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 51 200 военных, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортёров, 1533 боевые бронированные машины, 1449 автомобилей.

12 января бывший военный ВМС США Марк Слебода заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский боится последствий провалившегося вторжения в Курскую область. Он добавил, что киевский режим в настоящее время не в состоянии что-либо противопоставить российским войскам в зоне проведения спецоперации.