Вашингтон, 12 января, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский боится последствий провалившегося вторжения в Курскую область. Такое мнение высказал экс-военный ВМС США Марк Слебода.

ИА Регнум

«Зеленский вложил так много политического капитала в этот провалившийся крестовый поход дураков на Курскую область, что он боится последствий, если просто сдастся», — заявил Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс на её YouTube-канале.

Он добавил, что киевский режим в настоящее время не в состоянии что-либо противопоставить российским войскам в зоне проведения спецоперации. Вместе с этим, по мнению Слебоды, план США по истощению России с помощью Украины провалился.

«США не могут предоставить достаточно артиллерийских снарядов для марионеточного киевского режима, тогда как они собираются вести артиллерийскую тяжёлую сухопутную войну на истощение против России в самом центре Евразии? Совершенно очевидно, что Россия выиграла эту битву на поле боя», — отметил бывший военный.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 11 января, согласно данным Минобороны РФ, в совокупности за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 50,8 тыс. военных, 296 танков, 224 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортёр и другую технику.

5 января танкисты «Ахмата» из группировки войск «Север» отработали танковой «каруселью» в ходе отражения попытки прорыва украинской армии в районе хутора Бердина. Танки начали вплотную по очереди подходить и атаковать бронетехнику. Параллельно сработали российские военные с закрытых позиций.

10 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские военные продолжают продвигаться в Курской области, предоставляя новые возможности для работ по обследованию повреждённых от действий украинской армии домов. Благодаря действиям ВС России, постепенно процесс будет продолжаться, отметил он.