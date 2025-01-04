Курск, 4 января, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Министерство обороны в субботу, 4 января, опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Алексей Коновалов/ТАСС

Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.

«Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 3 января, пресс-служба российского военного ведомства опубликовала кадры удара тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ и пункту управления дронами противника. Нанесение поражения помогло штурмовикам Центральной группировки ВС РФ продвинуться на красноармейском направлении.

Успешное применение «Ланцета» в зоне СВО привело к тому, что его клоны начали появляться по всему миру — от Франции и Великобритании до Вьетнама и Ирана, однако российские разработчики не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать существующие технологии, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Артемий Шарапов.