Казань, 14 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. В аэропортах Казани и Бугульмы с 12:05 мск сняли временные ограничения, сообщили 14 января в пресс-службе Росавиации.

Егор Алеев/ТАСС

«В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы в 12:05 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации в Telegram-канале.

В Росавиации пояснили, что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности гражданских самолётов.

Утром 14 января ИА Регнум передавало, что в работе аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения. Соответствующее решение также было принято для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

В этот же день ограничения на приём и выпуск воздушных судов временно ввели в аэропорту города Уфа. Также в Росавиации проинформировали, что аэропорт в Ижевске временно не принимает и не отправляет рейсы. Подобные ограничения также объявлялись в воздушных гаванях Нижнекамска, Пензы, Ульяновска.

Ночью и утром 14 января российские силы противовоздушной обороны отразили налёты дронов Вооружённых сил Украины в нескольких регионах РФ, включая Татарстан, Тульскую, Орловскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.