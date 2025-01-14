Ижевск, 14 января, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Аэропорт Ижевск в Удмуртии временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил 14 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Алена Селезнева/ТАСС

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевск», — написал Кореняко.

Ограничения на вылёт и прилёт продолжают действовать в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова. Они введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, ранее пояснил представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, калужский аэропорт Грабцево и тамбовский аэропорт Донское утром 14 января возобновили работу после временных ограничений.

Ночью и утром налёты украинских беспилотников отразили в нескольких регионах России: в Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областях и Татарстане. В тульском Алексине упавшие обломки повредили нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекление в жилом доме. В Саратове и Энгельсе повреждены два промышленных предприятия, школы переведены на дистанционный режим работы. В пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны.