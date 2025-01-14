Нижнекамск, Татарстан, 14 января, 2025, 08:38 — ИА Регнум. Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил 14 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска», — написал Кореняко.

Ранее Росавиация временно ограничила работу аэропортов в Пензе, Ульяновске, Казани и Саратове на фоне угрозы атаки БПЛА. Ограничения также действовали в аэропортах Калуги и Тамбова.