Пенза, 14 января, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов утром 14 января временные ограничения на приём и выпуск ввели ещё в двух воздушных гаванях. Об этом сообщили в Росавиации.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Ограничения ввели в аэропортах Пензы и Ульяновска. В Казани и Саратове ограничения продолжают действовать.

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — заверили в Росавиации.

В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ранее введённые временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января временные ограничения вводились в аэропортах Ульяновска, Самары, Саратова. За время действия ограничений в Саратове два борта совершили посадку на запасных аэродромах, в Ульяновске — один.

Временные ограничения ввели в работе аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова.

Около 90 рейсов были задержаны в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных метеоусловий 12 января.