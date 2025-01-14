Ярославль, 14 января, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания гражданина России, который, по версии право охранителей, собирался отравить работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующую видео запись опубликовала 14 января пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На допросе задержанный признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, с которыми сотрудничал с декабря 2024 года. За разведку мест, на которых сотрудники предприятия паркуют машины, задержанный получил от куратора с Украины 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Федеральная служба безопасности проинформировала о предотвращении теракта в отношении сотрудников предприятия ОПК. Отмечалось, что против них собирались использовать химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и может приводить к смерти.

В конце февраля 2023 года в Запорожской области предотвратили теракт с использованием химического оружия. В ФСБ уточнили, что нападение намеревались совершить украинские спецслужбы.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали троих граждан Украины. У них были изъяты препараты, применяющиеся для создания химического оружия массового поражения и разрабатываемые в США. В отношении указанных лиц правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ), а также о разработке оружия массового поражения (355 УК РФ).

В декабре ФСБ предотвратила теракт в Ижевске против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Силовики задержали гражданина России, получившего соответствующее задание от украинских спецслужб.