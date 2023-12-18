ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Ижевске
ФСБ: в Ижевске задержан агент, готовивший теракт против главы предприятия ОПК
Москва, 18 декабря, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия, сообщили 18 декабря в Центре общественных связей ФСБ России.
«В результате проведённых мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина пытался осуществить теракт по заданию Украины с использованием самодельного взрывчатого вещества в отношении одного из руководителя оборонно-промышленного предприятия Удмуртии.
В ходе задержания у него были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Участие в деятельности террористической организации».
Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря сотрудники ростовского областного управления ФСБ задержали 40-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже на украинскую разведку.
Ранее, 13 декабря в ФСБ сообщили о задержании в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Правоохранители установили, что он передавал ВСУ данные о передвижении и местонахождении российской военной техники в зоне СВО.
В Луганске 4 декабря сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже на украинские спецслужбы. Его уличили в сборе данных о российской армии, причём с использованием средств, предоставленных украинской стороной.