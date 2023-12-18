Москва, 18 декабря, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия, сообщили 18 декабря в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ России. Кадр из видео

«В результате проведённых мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина пытался осуществить теракт по заданию Украины с использованием самодельного взрывчатого вещества в отношении одного из руководителя оборонно-промышленного предприятия Удмуртии.

В ходе задержания у него были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря сотрудники ростовского областного управления ФСБ задержали 40-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже на украинскую разведку.

Ранее, 13 декабря в ФСБ сообщили о задержании в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Правоохранители установили, что он передавал ВСУ данные о передвижении и местонахождении российской военной техники в зоне СВО.

В Луганске 4 декабря сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже на украинские спецслужбы. Его уличили в сборе данных о российской армии, причём с использованием средств, предоставленных украинской стороной.