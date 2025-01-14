Москва, 14 января, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку отравить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенного в Ярославской области. Это был теракт украинской спецслужбы, сообщили 14 января в центре общественных связей ведомства.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Для совершения теракта агент киевского режима планировал применить токсичные химические вещества, вызывающие ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом.

«В результате проведённых мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две ёмкости с опасными химическими веществами», ― говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемый планировал залить химикаты в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия. Установлено, что деятельность террориста координировали с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 («Теракт») УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Запорожской области 27 февраля прошлого года предотвратили теракт с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества по натовской классификации BZ. По данным ФСБ, теракт пытались совершить украинские спецслужбы. Российские силовики задержали троих граждан Украины, у которых изъяли препараты, применяющиеся для создания химического оружия массового поражения и разрабатываемые в США. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ) и разработке оружия массового поражения (355 УК РФ).

Утром 17 декабря начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве. Ответственность за теракт и убийство взяли на себя спецслужбы Украины.