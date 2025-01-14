Ярославль, 14 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Готовивший теракт против работников предприятия ОПК в Ярославской области признался, что с декабря 2024 года сотрудничал со спецслужбами Украины. Соответствующее видео было опубликовано ФСБ.

Кадр из видео

Подозреваемый рассказал, что ранее неоднократно размещал в соцсетях посты с выражением недовольства действующей властью, призывами остановить проведение СВО, призывами к совершению терактов против работников ФСБ и МВД.

«В декабре 2024 года в сети Telegram на меня вышел представитель Украины под ником «Великий воин корпуса». Он мне предложил совершить теракт. Он мне предложил использовать яд, на что я согласился», — сказал подозреваемый.

Как передавало ИА Регнум, 14 января стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудников предприятия ОПК. Завербованный Украиной гражданин РФ должен был использовать химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти.

Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры. Предполагалось, что он заберёт яд из тайников и зальёт его в воздуховоды автомобилей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о теракте и действиях с оружием массового поражения. На допросе задержанный сознался в намерении отравить работников оборонного предприятия. 14 января суд заключил подозреваемого под стражу.