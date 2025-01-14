Ярославль, 14 января, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Задержанный украинский агент сознался в намерении отравить работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области. Предоставленные ФСБ видеокадры с ним показал 14 января телеканал «Россия 24».

Кадр из видео

По словам задержанного, представитель киевского режима установил с ним контакт через мессенджер Telegram, после чего предложил совершить преступление.

«Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — сказал задержанный.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудников предприятия российского ОПК. Завербованный Украиной гражданин РФ должен был использовать химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти.

Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры. Предполагалось, что он заберёт яд из тайников и зальёт его в воздуховоды автомобилей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о теракте и действиях с оружием массового поражения.