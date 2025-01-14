Ярославль, 14 января, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Задержанного украинского агента, который планировал отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области, заключили под стражу. Об этом 14 января сообщили в Ярославском областном суде.

Алексей Майшев/РИА Новости

Под арестом мужчина останется сроком почти на два месяца.

«Кировский районный суд Ярославля 10 января 2025 года избрал в отношении мужчины <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года», ― процитировало «РИА Новости» представителя суда.

Задержанного 1984 года рождения обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Покушение и приготовление к совершению террористическогоакта»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как передавало ИА Регнум, 14 января стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудников предприятия российского ОПК. Завербованный Украиной гражданин РФ должен был использовать химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти.

Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры. Предполагалось, что он заберёт яд из тайников и зальёт его в воздуховоды автомобилей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о теракте и действиях с оружием массового поражения.

На допросе задержанный сознался в намерении отравить работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области. Он рассказал, что представитель киевского режима установил с ним контакт через мессенджер Telegram, после чего предложил совершить преступление, на что мужчина согласился.