* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 января, 2025, 04:48 — ИА Регнум. Защита главаря «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в России террористическая организация) Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловала их заочные пожизненные сроки. Жалобы адвокаты представили в Апелляционный военный суд, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум РДК

«Уголовное дело по апелляционным жалобам в защиту Зырянова, Канахина, Капустина, Огурцова (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года поступило в Апелляционный военный суд», — цитирует издание представителя суда.

Жалоба адвоката ещё одного фигуранта дела — Сергея Галанова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) — не поступала. Кроме того, сами осужденные также не направляли жалоб в инстанцию.

Судебное заседание назначено на конец января.

Как сообщало ИА Регнум, военный суд заочно приговорил к пожизненным срокам Дениса Капустина и актёра Кирилла Канахина за вторжение в Брянскую область.

Капустину также назначен штраф в размере 2,5 млн рублей, Канахину — 2 млн рублей.

Фигурантам дела Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову также назначено пожизненное лишение свободы и штрафы в размере 2 млн рублей каждому.

Уточняется, что первые восемь лет подсудимые будут находиться в тюрьме. Отбывать остальной срок их отправят в колонию особого режима. По решению суда, совокупно с них будет взыскано в пользу гражданских потерпевших 10 млн рублей, в пользу коммунальных служб — 3,5 млн рублей.

В марте 2023 года ФСБ признала Капустина организатором нападения на Брянскую область. В ходе атаки группировки на регион были убиты двое мирных жителей, ещё двое, в том числе мальчик в возрасте десяти лет, получили ранения. Боевики также совершили несколько диверсий.

В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс РДК, созданную на Украине в 2022 году, в перечень террористических и экстремистских организаций. Группировка входит в состав украинских вооружённых формирований.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд признал Капустина виновным в госизмене, а также в террористической деятельности, и заочно приговорил к лишению свободы пожизненно. Вместе с ним были осуждены четыре фигуранта дела о нападении на Брянскую область.

В сентябре появлялась информация, что главарю РДК грозит ещё один пожизненный срок по обвинению в совершении преступлений по десяти статьям УК РФ, включая теракт, разбой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.