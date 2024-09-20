* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 20 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Главарю украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Капустину (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) грозит ещё один пожизненный срок по ещё одному уголовному делу, материалы которого 18 сентября поступили во Второй западный окружной военный суд. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Кадр из видео Денис Капустин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Террорист обвиняется в совершении преступлений по десяти статьям Уголовного кодекса РФ, в числе которых теракт, разбой, незаконные приобретение, хранение, ношение, передача огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, незаконное пересечение границы Российской Федерации, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Максимальный срок наказания — пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в числе фигурантов уголовного дела — Кирилл Канахин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его сообщники, принимавшие участие в террористических рейдах в Брянскую и Белгородскую области в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил лидера украинского формирования РДК Дениса Капустина к пожизненному лишению свободы по статье о государственной измене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (ст. 205), незаконном обороте оружия (ст. 222) и обороте взрывчатки (ст. 222.1), создании террористического сообщества (ст. 205.4) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). К пожизненному заключению также приговорён Кирилл Канахин. 26 февраля 2024 года суд признал его виновным по статье о госизмене (ст. 275).