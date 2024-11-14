* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 14 ноября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Военный суд заочно приговорил к пожизненным срокам главаря украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина и актёра Кирилла Канахина (оба внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за вторжение в Брянскую область.

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«Суд постановил признать обвиняемых виновными и окончательно назначить им пожизненное лишение свободы. Капустину также назначен штраф в размере 2,5 млн рублей, Канахину — 2 млн рублей штрафа», — огласил 14 ноября решение судья.

Фигурантам дела Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову (все внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) также назначено пожизненное лишение свободы и штраф в размере 2 млн рублей каждому.

Уточняется, что первые восемь лет подсудимые будут находиться в тюрьме. Отбывать остальной срок и отправят в колонию особого режима. По решению суда, совокупно с них будет взыскано в пользу гражданских потерпевших 10 млн рублей, в пользу коммунальных служб — 3,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ признала Капустина организатором нападения на Брянскую область в марте 2023 года. В ноябре Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в госизмене и террористической деятельности и заочно приговорил к лишению свободы пожизненно.

В ходе нападения РДК на Брянскую область были убиты двое мирных жителей, ещё двое, в том числе мальчик в возрасте десяти лет, получили ранения. Боевики также совершили несколько диверсий. Дело слушалось в закрытом режиме.

В сентябре появилась информация о том, что Капустину и Канахину грозит ещё один пожизненный срок. Они обвинялись в совершении преступлений по десяти статьям Уголовного кодекса России, в том числе в теракте, разбое, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.