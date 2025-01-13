Вашингтон, 14 января, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Индия не примет нефтяные танкеры, которые попали под американские санкции. Об этом 13 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного индийского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум Российский танкер

«Индия планирует отказаться принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США за их роль в перевозке грузов для России», — указали авторы.

Речь идёт о судах, зафрахтованных до 10 января, при условии их разгрузки до 12 марта.

Индийские банки намерены требовать сертификаты происхождения нефти, чтобы гарантировать поступление сырья от не находящихся под санкциями поставщиков, отметили в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В санкционные списки также попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома».

В МИД РФ заявили, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

Россия примет все необходимые меры, чтобы свести до минимума последствия американских санкций, подчеркнул 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такие шаги Вашингтона способствуют дестабилизации международных нефтяных рынков, заявил представитель Кремля.