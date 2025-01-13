Москва, 13 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Россия примет все необходимые меры, чтобы свести до минимума последствия американских санкций. Об этом заявил 13 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так ответил на вопрос о возможных действиях Москвы в связи с новыми рестрикциями со стороны США.

«В первую очередь будут предприняты меры для минимизации последствий санкций», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие шаги Вашингтона способствуют дестабилизации международных нефтяных рынков. Песков также заметил, что администрация действующего президента США Джо Байдена будут делать всё, чтобы ещё больше ухудшить отношения с Соединённых Штатов с РФ.

По словам пресс-секретаря, власти США не откажутся от попыток подрывать позиции российских компаний. Вместе с тем, как добавил Песков, Москва исходит из того, что корпорация «Росатом», которая является одним из лидеров рынка энергетики в мире, будет продолжать международную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

В санкционные списки также попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома». МИД РФ заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.