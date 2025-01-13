Тула, 13 января, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о ликвидации открытого огня в здании военного госпиталя в Туле.

Алексей Пиратов/РИА Новости

«В 22:05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской ликвидировано», — написал в Telegram-канале Миляев.

В тушении пожара задействованы 65 человек личного состава МЧС и 22 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в госпитале начался днём 13 января. Пламя охватило один из этажей, над зданием поднимался густой чёрный дым. По предварительным данным, причиной пожара в госпитале стала неисправность электропроводки. Ранее местные власти подтвердили возгорание в здании госпиталя на Советской улице, где находятся на лечении военнослужащие срочной службы.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 57 человек, их перевезли в другие больницы Минобороны.

Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. В горящем здании вслед за кровлей обрушился шпиль.