Тула, 13 января, 2025, 15:39 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной пожара в тульском военном госпитале стала неисправность электропроводки, сообщила в понедельник, 13 января, пресс-служба правительства региона.

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Ранее местные власти подтвердили возгорание в здании госпиталя, где находятся на лечении военнослужащие срочной службы. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 57 человек.

«Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании на Советской улице в Туле начался днём 13 января. Пламя охватило один из этажей госпиталя, над зданием поднимался густой чёрный дым. Госпиталь относится к 39-му отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск. К месту происшествия прибыли пожарные машины.

13 января в подмосковном Дмитрове возбудили уголовное дело из-за крупного пожара в психиатрической больнице № 5. По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы, которые проводили нанятые рабочие-иностранцы. В результате сгорела кровля и получили серьёзные повреждения помещения на третьем этаже больницы. Пострадавших в результате ЧП не было.