Тула, 13 января, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Всех пациентов, эвакуированных из военного госпиталя в Туле, где произошёл пожар, разместили в других медицинских учреждениях Министерства обороны. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тушение пожара продолжается, в работах задействованы 22 единицы техники и 65 сотрудников МЧС, написал Миляев в своём Telegram-канале.

«Все военнослужащие доставлены в другие медицинские учреждения для дальнейшего прохождения лечения», — сообщил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее местные власти подтвердили возгорание в здании госпиталя, где находятся на лечении военнослужащие срочной службы. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 57 человек.

Пожар в здании на Советской улице в Туле начался днём 13 января. Пламя охватило один из этажей госпиталя, над зданием поднимался густой чёрный дым. Госпиталь относится к 39-му отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск.

По предварительным данным, причиной пожара в госпитале стала неисправность электропроводки, сообщила пресс-служба правительства Тульской области. Площадь возгорания составила около 1000 кв. м.