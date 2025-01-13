Тула, 13 января, 2025, 15:04 — ИА Регнум. В Туле загорелся военный госпиталь. Об этом 13 января сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Здание распложено на улице Советской, 15. Пламя охватило один из этажей здания. В настоящее время проводится эвакуация. На кадрах видно открытый огонь из окон, над зданием поднимается густой дым.

По словам очевидцев, на месте уже работают пожарные машины. О пострадавших не сообщается.

Уточняется, что госпиталь относится к 39-му отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января в подмосковной Яхроме загорелось трёхэтажное административное здание психиатрической больницы на улице Вокзальной, 42.

Для тушения привлекали 11 единиц техники и 44 специалиста. Возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Пожарные спасли четырёх человек.

Источник ИА Регнум 13 января сообщил, что в подмосковном Дмитрове возбудили уголовное дело из-за крупного пожара в психиатрической больнице № 5, который произошёл 11 января. По всей видимости, причиной пожара стали сварочные работы, которые проводили нанятые рабочие-иностранцы. В результате сгорела кровля и серьёзные повреждение получил третий этаж больницы. Никто не пострадал, но ущерб, нанесённый Московской области, признан значительным.