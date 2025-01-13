Тула, 13 января, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Военнослужащие срочной службы проходили лечение в тульском госпитале, где произошёл пожар. Об этом губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил 13 января в Telegram-канале.

Кадр из видео

Он отметил, что пожарные тушат возгорание, которое началось, по предварительным данным, из-за неисправной электропроводки.

«Здесь на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет», — написал Миляев.

Из здания эвакуированы 57 человек. Для транспортировки и последующего размещения военнослужащих предоставлен транспорт, добавили в пресс-службе правительства области.

Как сообщало ИА Регнум, пожар, вспыхнувший в Туле по адресу Советская, 15, охватил один из этажей здания госпиталя. На кадрах, снятых на месте происшествия, виден открытый огонь и густой дым над зданием.