Тула, 13 января, 2025, 19:16 — ИА Регнум. В горящем здании военного госпиталя в Туле вслед за кровлей обрушился и шпиль. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил Telegram-канал Shot.

По этим данным, площадь возгорания превысила 1000 кв. м.

Территория вблизи здания госпиталя перекрыта, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее местные власти подтвердили возгорание в здании госпиталя на Советской улице в Туле, где находятся на лечении военнослужащие срочной службы.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Из здания были эвакуированы 57 человек, их перевезли в другие медицинские учреждения Минобороны, проинформировал глава региона Дмитрий Миляев.

Пожар начался днём 13 января. Пламя охватило один из этажей госпиталя, над зданием поднимался густой чёрный дым. По предварительным данным, причиной пожара в госпитале стала неисправность электропроводки.

Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. Telegram-канал «112» сообщал об обрушении кровли здания на всей этой площади. Работы по ликвидации пожара продолжаются.