Красноярск, 13 января, 2025, 22:49 — ИА Регнум. В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство в аэропорту Красноярска. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса Красноярска иностранный гражданин беспричинно из хулиганских побуждений попытался нанести двум потерпевшим несколько ударов ножом по телу. Действия злоумышленника пресекли.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как передавало ИА Регнум, 13 января пьяный мужчина напал с ножом на людей в магазине в Подмосковье. В результате пострадали не менее трёх человек, они обратились за медпомощью. Подозреваемого в совершении нападения задержали. Им оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения. Полиция начала проверку.

Telegram-канал «112» 9 января сообщил, что пассажир самолёта, следовавшего из Нижнекамска в Москву, заявил о наличии у него двух бомб. Кроме того, он совершил нападение с ножом на пассажирку.