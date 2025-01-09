Москва, 9 января, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Пассажир самолёта, следовавшего из Нижнекамска в Москву, заявил о наличии у него двух бомб. Об этом 9 января сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что самолёт экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево, на месте работают оперативные службы.

Кроме того, по информации канала, заявивший о бомбах в самолёте мужчина также совершил нападение с ножом на пассажирку. Её состояние уточняется.

Мужчину задержали. Проверка самолёта и багажа не выявила взрывных устройств.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября следовавший из Бангкока самолёт совершил экстренную посадку в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе. На борту находились 263 пассажира, в том числе 127 детей.