Красногорск, 13 января, 2025, 11:02 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека пострадали в Подмосковье в результате нападения, совершенного пьяным мужчиной в одном из магазинов. Об этом сообщило 13 янтаря Главное управление МВД России по Московской области.

Кадр из видео

Нападение было совершено в Щёлково. Магазин находится на улице Краснознаменской. В полицию поступил сигнал о том, что в торговой точке «нарушается общественный порядок».

«Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что в торговое помещение зашёл мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Три человека, получившие резаные раны, обратились в больницу. Подозреваемый в совершении нападения был задержан. Речь идёт о жителе Волгоградской области 2004 года рождения.

Полиция начала проверку, по результатам которой будет принято дальнейшее решение.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов. В результате инцидента пострадали шесть человек. Они были госпитализированы. Один из пострадавших получил два ранения. подозреваемого в нападении задержали.

В начале декабря в школе посёлка Российский в Краснодарском крае ученик напал с ножом на других подростков. Четверо несовершеннолетних попали в больницу.

СК России возбудил уголовное дело по факту нападения в школе. Его открыли в рамках двух статей УК РФ: «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293). Суд не стал арестовывать школьника, однако ограничил его в передвижении и запретил ряд действий.