Курск, 13 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. В Курской области возбудили уголовное дело в отношении членов вооружённых формирований Украины, причастных к атаке на гражданский автомобиль. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Сергей Аверин/РИА Новости

Уточняется, что дело возбудили по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»).

Установлено, что 13 января 2025 года украинские военные с помощью беспилотника, снаряжённого взрывным устройством, атаковали гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области. В результате два человека получили ранения.

Следователи установят и привлекут к ответственности всех представителей вооружённых формирований Украины, причастных к преступлению, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Курской области беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с мирными гражданами. В момент удара гражданская машина двигалась по дороге между селом Белица и деревней Гирьи. Находившиеся в автомобиле супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу.

В тот же день СК России возбудил уголовное дело в отношении наёмника из Парагвая, который вторгся в Курскую область в составе украинских подразделений. По версии следствия, в декабре 2024 года Хорхе Адриан Луго Хименес незаконно пересёк границу и совершал преступления против мирного населения Курской области. Мужчина был вооружён взрывными устройствами и автоматическим оружием. Его заочно обвинили в совершении террористического акта и наёмничестве.