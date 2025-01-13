Курск, 13 января, 2025, 13:59 — ИА Регнум. В Курской области беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с мирными гражданами. Два человека получили ранения. Об этом 13 января сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что в момент удара гражданская машина двигалась по дороге между селом Белица и деревней Гирьи.

«Находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. У мужчины 1950 года рождения ― осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения ― множественные осколочные ранения груди и ног», ― написал врио главы региона в Telegram-канале.

Пострадавшим не месте оказали первую помощь и госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за прошедшую ночь 13 января над тремя российскими регионами уничтожили восемь дронов Вооружённых сил Украины. Средства ПВО сбили или уничтожили шесть БПЛА над территорией Воронежской области и по одному над территориями Брянской и Белгородской областей.

В Курской области в ночь на 11 января сбили один беспилотник.

Всего с начала проведения специальной военной операции силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили в общей сложности более 40 тыс. беспилотников украинских формирований.