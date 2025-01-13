Москва, 13 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении наёмника из Парагвая, который вторгся в Курскую область в составе украинских подразделений, сообщили 13 января в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

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«Следственным комитетом РФ в отношении гражданина Республики Парагвай Хорхе Адриана Луго Хименеса возбуждено уголовное дело. Он заочно подозревается в совершении террористического акта и наемничестве», — сказано в публикации в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в декабре 2024 года Хименес незаконно пересёк границу и совершал преступления против мирного населения Курской области. Мужчина был вооружён взрывными устройствами и автоматическим оружием.

На данный момент следствие устанавливает местоположение парагвайского наёмника. В ходе расследования установят все обстоятельства преступлений, также будет дана уголовно-правовая оценка его действиям, заключили в СК.

27 декабря 2024 года ИА Регнум передавало, что СК России возбудил уголовное дело в отношении наёмника из США Райана О’Лири за вторжение в Курскую область. По версии следствия, мужчина совершал преступления против мирного населения региона.

В ноябре 2024 года Следственный комитет вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. На тот момент было завершено расследование порядка 70 уголовных дел.