Москва, 13 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Сообщения о вероятной активизации вулканов в Антарктиде — алармистские, но если тенденции таяния льдов сохранятся, то это может привести к катастрофическим последствиям, заявила ведущий научный сотрудник Институт географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости

Журнал Geochemistry, Geophysics, Geosystems (GGG) сообщил ранее в январе, что международная группа исследователей представила тревожные результаты научной работы, касающейся потенциальной угрозы извержения вулканов в Антарктиде. Эксперты утверждают, что глобальные климатические изменения могут спровоцировать активизацию сотен вулканов, скрытых под многокилометровым слоем льда на территории континента.

«Дестабилизация вулканов повлияет на сам ледниковый покров очень сильно. То есть часть его будет дезинтегрирована, а это чревато огромными последствиями. Освободятся большие куски льда, они будут выходить в северные районы из Южного полюса. Это будет, естественно, повышать уровень океана со всеми дальнейшими последствиями», — объяснила Ананичева.

Собеседница агентства убеждена, что именно такие расчёты и вызвали «алармистскую» публикацию в журнале GGG. Однако учёная считает, что такой вывод чересчур панический. По её словам, там ещё достаточно большая нагрузка ледников на западную рифтовую зону. Но, если эта тенденция продолжится в таком же ключе, то через какие-то десятки лет это вполне может стать катастрофой.

«Проблема в том, что раньше не думали, что так может быть. Раньше не учитывали уменьшение ледникового покрова, так как думали, что он огромный и мощный. А оказывается, в береговой зоне он уже утончается», — рассказала ведущий научный сотрудник.

Любое утончение очень сказывается на подстилающей поверхности вулканов, объяснила специалист. Она связывает это с тем, что в течение миллионов лет этот покров давил на подстилающую поверхность, а теперь давление ослабло.

«В результате этих процессов, естественно, происходит обратное движение вот этой самой подстилающей земной поверхности, которая может вызвать дестабилизацию вулканов», — сообщила Ананичева.

ИА Регнум передавало, что 7 декабря эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что в сентябре 2027 года или в течение нескольких следующих лет весь лёд в Северном Ледовитом океане практически полностью растает с вероятностью 3%. При этом эксперт подчеркнул, что речь не идёт о том, что Арктика растает полностью и навсегда.

Ранее учёные из университета в Гётеборге испытали 300 компьютерных симуляций и выяснили, что Арктика может быть освобождена ото льда в течение следующих 9–20 лет. В исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня выбросов парниковых газов.

Авторы также добавили, что в девяти симуляциях лёд полностью растаял уже через три года. Согласно полученным данным, это может значительно повлиять на экосистему и климат Земли. Так, юг Италии ждут экстремальные похолодания до минус 20 градусов, а Скандинавию могут охватить лесные пожары.