Лондон, 4 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. К 2027 году арктические льды могут полностью растаять, что значительно повлияет на экосистему и климат Земли, пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследования климатолога Селин Хёзе из Гётеборгского университета и доцента университета Колорадо в Боулдере Александру Ян.

Erik Reis — IKOstudio/Global Look Press

В публикации указано, что учёные проделали 300 компьютерных симуляций, согласно большинству из которых Арктика будет освобождена ото льда в течение 9–20 лет. При этом в исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня эмиссии парниковых газов.

В то же время в исследовании говорится, что в девяти симуляциях из 300 первый день без льда в Арктике настал уже через три года. По словам учёных, это может произойти, если в регионе будет повторяться тёплая осень и мягкая арктическая зима.

«Первый день без льда в Арктике может значительно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. Так, юг Италии ждут экстремальные похолодания до минус двадцати градусов, а в Скандинавии могут пройти лесные пожары», — приводятся в статье слова Хёзе.

Климатолог уточнила, что таяние этих льдов само по себе не окажет сильного влияния на уровень моря, однако может привести к повышению температуры океана и таянию ледников на суше. По её словам, в 2024 году минимальная протяжённость морского льда в Арктике была одной из самых низких за всю историю наблюдений.

Как передавало ИА Регнум, международная группа учёных 7 августа предупредила, что повышение температуры воздуха на Земле обернётся серьёзными изменениям климата на планете. Согласно результатам их исследования, повышение глобальной температуры Атлантического течения, тропических лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики вызовет эффект домино, что будет переломным моментом в развитии земного климата.

20 августа физик, климатолог, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергей Гулёв назвал глобальное потепление серьёзным вызовом для Ближнего Востока. По его словам, можно ожидать увеличения средней температуры в регионе на 1,5 градуса Цельсия летом по сравнению с периодом 1994–2014 годов.