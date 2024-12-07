Москва, 7 декабря, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В сентябре 2027 года или в течение нескольких следующих лет весь лёд в Северном Ледовитом океане практически полностью растает с вероятностью 3%. Об этом 7 декабря сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Артем Геодакян/ТАСС

Таким образом он прокомментировал исследование учёных Гётеборгского университета о вероятности полного исчезновения ледяного покрова в этом районе до 2030 года. Кокорин подчеркнул, что речь не идёт о том, что Арктика растает полностью и навсегда.

«Сделана добросовестная модельная оценка… речь не идёт о том, что Арктика растает. Речь идёт о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение», — заявил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Собеседник агентства также добавил, что в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата, опубликованном два года назад, вероятность исчезновения льда в 2030-х годах оценивалась в 5%.

Как передавало ИА Регнум, учёные из университета в Гётеборге испытали 300 компьютерных симуляций и выяснили, что Арктика может быть освобождена ото льда в течение следующих 9–20 лет. В исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня выбросов парниковых газов.

Авторы также добавили, что в девяти симуляциях лёд полностью растаял уже через три года. Согласно полученным данным, это может значительно повлиять на экосистему и климат Земли. Так, юг Италии ждут экстремальные похолодания до минус 20 градусов, а Скандинавию могут охватить лесные пожары.