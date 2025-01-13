Москва, 13 января, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Правительство России утвердило программу оказания бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы, сообщили 13 января в пресс-службе этого органа исполнительной власти.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Программа дополнена рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для жителей России», — уточнятся на сайте правительства.

В документ включили раздел, в котором описывается порядок оказания медицинской помощи некоторым категориям ветеранов боевых действий. Участникам специальной военной операции медпомощь будет по-прежнему предоставляться вне очереди.

Также в программе прописано усиление взаимодействие медицинских организаций с государственным фондом «Защитники Отечества».

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