Москва, 30 ноября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025–2027 годы в размере почти ₽14,3 трлн. Соответствующий закон опубликован 30 ноября на официальном портале правовой информации.

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Ожидаемый объём доходов бюджета фонда на 2025 год, согласно документу, составил ₽4,339 трлн, на 2026 год — ₽4,777 трлн, на 2027 год — ₽5,161 трлн. В 2025 году размер запланирован рост доходов на 17%, в 2026-м — на 10,6, а 2027 — на 8,5%. Основной их источник — взносы на ОМС.

Общий объём расходов на три года заложен в размере почти ₽14,5 трлн. Объём дефицита бюджета на 2025 год ожидается в размере ₽136,617 млрд, на 2026 год — ₽55,444 млрд, на 2027 год — ₽787,237 млн.

Как передавало ИА Регнум, Путин в апреле заявил, что позитивные изменения в здравоохранении затронули все субъекты РФ, включая новые регионы. Практически везде открывают после капитального ремонта или строят новые детские больницы, реабилитационные центры и другие медучреждения. Также в стране создают новые российские лекарства, тест-системы, медицинское оборудование.

В октябре Путин подчеркнул важность независимости российского здравоохранения. Он назвал это вопросом национальной безопасности. Руководство страны продолжит укреплять технологический суверенитет в этой сфере.