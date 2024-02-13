Москва, 13 февраля, 2024, 10:12 — ИА Регнум. В работу и практику отечественной медицины следует как можно скорее внедрять уникальные достижения науки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном 13 февраля на сайте Кремля.

Jens Kalaene/Global Look Press

«Очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря 2023 года Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Он отметил, что за последние годы в России создали почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, а ожидаемая продолжительность жизни по итогам текущего года составит около 74 лет.

31 января Путин призвал добиваться технологического суверенитета в медоборудовании. Как отмечал глава государства, некоторые зарубежные страны отказывают в обслуживании ранее поставленного в Россию оборудования, несмотря на то, что это гуманитарная сфера. При этом президент подчеркнул, что не все страны отказываются обслуживать медицинскую аппаратуру, многие продолжают выполнять обязательства, несмотря на противоречия в области политики и безопасности.