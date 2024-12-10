Москва, 10 декабря, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Медицинская помощь должна быть доступна для россиян на всей территории страны. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Глава государства напомнил, что одной из значимых задач государства является сохранение жизни и здоровья россиян, для которого необходимы чёткая работа первичного звена здравоохранения, а также развитие высокотехнологичной медицины и лекарственного обеспечения.

«Всё это должно быть доступно людям в любом регионе России», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Путин заявил о необходимости создания в регионах РФ специализированных центров протезирования и реабилитации. Глава государства уточнил, что для этого будет создана программа для подготовки специалистов, а лучшие из практик будут тиражировать по всей стране.

В конце ноября президент РФ утвердил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025–2027 годы в размере почти 14,3 трлн руб. При этом дефицита бюджета на 2025 год ожидается в размере 136,617 млрд руб., на 2026 год —55,444 млрд руб. и на 2027 год —787,237 млн руб.