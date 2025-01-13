Москва, 13 января, 2025, 11:07 — ИА Регнум. «Германский сценарий» урегулирования ситуации на Украине появился не просто так, однако он абсолютно бесперспективен. Об этом 13 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

Он пояснил, что с таким сценарием, который предполагает разделение страны по аналогии с ГДР и ФРГ, руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами.

«Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль «ФРГ» отведена бандеровскому Киеву, а «ГДР» ― вернувшимся домой российским землям», ― написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что у «германского» сценария урегулирования ситуации на Украине нет никаких шансов, никто не будет всерьёз рассматривать вариант, при котором ядерная держава что-то отдаёт Киеву.

Он подчеркнул, что в исторической перспективе такой вариант возможен только в виде присоединения малороссийских земель к Российской Федерации.

Медведев заявил, что сейчас на украинском треке нет недостатка в «сценариях урегулирования» по Украине, однако все они высосаны из пальцы и пока ничего не стоят.

Как сообщало ИА Регнум, экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 10 января заявил о том, что Украину стоит разделить, как Германию после Второй мировой войны.

Он считает, что Киеву не стоит формально признавать потерянные территории за Россией, однако Украина должна пообещать отказаться их вернуть военным путём.

12 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрёк Украине судьбу Чехословакии, разделённой в 1938 году. Он добавил, что конфликт является авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины, поскольку она потеряет территорию и не вступит в НАТО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 июля заявил, что только украинский народ будет решать вопрос о вступлении Украины в НАТО по «немецкому» или «корейскому» сценарию. По «немецкому сценарию» Украина может вступить в Североатлантический альянс без части территорий, как это было с Германией в период после Великой Отечественной войны. По словам Зеленского, для начала стоит понять пути реализации этого плана. Но финальное решение всё равно будут принимать украинцы, добавил он.