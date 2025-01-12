Вашингтон, 12 января, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Украину стоит разделить как Германию после Второй мировой войны. Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что Киеву не стоит формально признавать потерянные территории за Россией, однако Украина должна пообещать отказаться их вернуть военным путём.

«Лучший пример — это Восточная Германия… притом что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путём», — рассказал он в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief 10 января.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрёк Украине судьбу Чехословакии, разделённой в 1938 году. Он добавил, что конфликт является авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины, поскольку она потеряет территорию и не вступит в НАТО.

5 декабря испанское издание Rebelion заявило, что на Западе уже делят между собой территорию Украины. Отмечается, что в споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Великобритания, каждая из стран имеет свои интересы.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины.