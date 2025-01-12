В США поддержали раздел Украины
Экс-чиновник США Волкер: Украину стоит разделить, как Германию после ВОВ
Вашингтон, 12 января, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Украину стоит разделить как Германию после Второй мировой войны. Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Отмечается, что Киеву не стоит формально признавать потерянные территории за Россией, однако Украина должна пообещать отказаться их вернуть военным путём.
«Лучший пример — это Восточная Германия… притом что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путём», — рассказал он в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief 10 января.
Как передавало ИА Регнум, 12 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрёк Украине судьбу Чехословакии, разделённой в 1938 году. Он добавил, что конфликт является авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины, поскольку она потеряет территорию и не вступит в НАТО.
5 декабря испанское издание Rebelion заявило, что на Западе уже делят между собой территорию Украины. Отмечается, что в споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Великобритания, каждая из стран имеет свои интересы.
В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины.