Симферополь, 13 января, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает последовательной и заслуживающей особого внимания позицию избранного президента США Дональда Трампа, который назвал нереалистичным возврат Украиной регионов, воссоединившихся с Россией, включая Крым. Об этом Смирнов заявил 13 января «РИА Новости».

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

Точку зрения Трампа изложил его советник по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC. По словам Уолца, к позиции политика-республиканца начинают склоняться и другие мировые лидеры.

«Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту», — сказал Смирнов.

Он добавил, что прекращение огня на Украине не должно стать временной мерой, которой киевский режим и его союзники воспользуются, чтобы нарастить силы для дальнейшей агрессии против России.

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