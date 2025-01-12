Вашингтон, 12 января, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе Крыма. Об этом 12 января заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Таисия Воронцова/РИА Новости

По его словам, нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма бывших украинских территорий, включая Крым.

«Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает её признавать», — сказал Уолтц в эфире телеканала ABC News.

Как ранее передавало ИА Регнум, Уолтц заявил, что Трамп готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, избранный глава Белого дома считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией.

В июне 2024 года Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.

Путин 29 сентября 2022 года подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, на которых жители этих регионов подавляющим большинством высказались за воссоединение с РФ. При этом Донецкая и Луганская Народные Республики были признаны Россией в конце февраля 2022 года.

На следующий день, 30 сентября 2022 года, Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении этих регионов в состав России.

В Крыму референдум прошёл в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией при явке более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.